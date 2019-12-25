Башню Святого Олафа отреставрируют за 142 миллиона рублей

Победитель тендера будет объявлен 18 августа.

Во вторник, 21 июля, стала известна сумма контракта, который будет заключен с реставратором башни Святого Олафа. Согласно информации RosTender.info, на работы будет затрачено 142,7 миллионов рублей.

Известно, что заявки на тендер можно подавать до 11 августа. Победитель будет объявлен 18 числа.

Отметим, что для участия в конкурсе компания должна обладать лицензией Минкультуры РФ, которая разрешает деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее мы рассказали о том, что библиотека Алвара Аалто представит свой проект на Всероссийском конкурсе.

Фото: Piter.TV