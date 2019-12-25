Библиотека Алвара Аалто представит свой проект во Всероссийском конкурсе

Сотрудники библиотеки А. Аалто представили проект "Говорим и читаем по-русски: библиотека и социализация иностранных студентов в поликультурной языковой среде". Он был отобран экспертами в качестве достойного участника в III Всероссийском конкурсе практик в сфере национальных отношений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Отметим, что всего комиссия одобрила два областных проекта из 28-ми претендентов-представителей 12-ти районов. Ожидается, что разработка библиотеки будет представлена в номинации "Ресурсная среда".



Презентацию проекта скоро выложат на YouTube-канале " Ресурсная среда". Там же в этом декабре пройдет видеомост участников с ресурсными центрами других российских регионов.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдёт фестиваль "Мелодия трех морей".



Фото: ВКонтакте / aaltolibrary