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Библиотека Алвара Аалто представит свой проект во Всероссийском конкурсе
Сегодня, 15:33
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lizapoluda

Библиотека Алвара Аалто представит свой проект во Всероссийском конкурсе

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Сотрудники библиотеки А. Аалто представили проект "Говорим и читаем по-русски: библиотека и социализация иностранных студентов в поликультурной языковой среде". Он был отобран экспертами в качестве достойного участника в III Всероссийском конкурсе практик в сфере национальных отношений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отметим, что всего комиссия одобрила два областных проекта из 28-ми претендентов-представителей 12-ти районов. Ожидается, что разработка библиотеки будет представлена в номинации "Ресурсная среда".

Презентацию проекта скоро выложат на YouTube-канале " Ресурсная среда". Там же в этом декабре пройдет видеомост участников с ресурсными центрами других российских регионов.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдёт фестиваль "Мелодия трех морей".

Фото: ВКонтакте / aaltolibrary

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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