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РЖД: "Пассажир не обязан убирать за собой постельное белье"

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Это входит в обязанности проводника.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) рассказали, что пассажиры не должны убирать за собой постельное белье, так как это обязанность проводника. Об этом сообщило РИА Новости.

Проводник должен сам собрать все постельное белье по прибытии в пункт назначения. Также проводник по просьбе должен помогать застилать полку. Однако, в этом случае первыми получат помощь пожилые люди, пассажиры с детьми и лица с ограниченными возможностями.

По умолчанию постельное белье стелют в вагонах СВ и люкс, а также в фирменных поездах.

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Видео: YouTube/ Where"s Wilson, 
YouTube/ Kara and Nate

 

Теги: поезда, постельное белье, проводник, ржд
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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