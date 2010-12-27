От Финляндского вокзала до фестиваля "Ruskeala Symphony" в Карелии запустят четыре бюджетные "Ласточки"

Стоимость билетов на дополнительные поезда составит 304 руб.

Между Финляндским вокзалом Петербурга и горным парком "Рускеала" запустят четыре дополнительные "Ласточки". На них можно будет добраться до третьего международного музыкального фестиваля "Ruskeala Symphony", который пройдет в Карелии с 9 до 11 августа 2019. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезда до Карелии отправятся 9 августа в 13:20 и 10 августа в 8:00 с остановками в Сосново, Приозерске и Кузнечном. Обратно "Ласточки" уедут 9 августа в 22:50 и 10 августа в 23:40. Стоимость билетов составит 304 руб.

Напомним, что в 2019 году фестиваль "Ruskeala Symphony" пройдет в честь 100-летия образования Республики Карелия при поддержке Министерства культуры.

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Фото: РЖД / ВКонтакте