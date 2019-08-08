Смольный объявит новый конкурс на достройку Центра Сергея Курёхина

Работы были приостановлены в 2018 году, когда здание просело по оси. Завершить работы планируют до конца 2020 года.

Смольный заключил контракт на перепроектирование Центра Сергея Курёхина. Конкурс на реконструкцию был объявлен еще в сентябре 2015 года. Тогда в техническом задании предусматривалась надстройка центра до трех этажей, установка лифтов, замена лестниц и перекрытий. В здании хотели разместить два концертных зала, кафе и несколько музеев. Когда работы начались, здание просело по оси, все работы пришлось остановить. В 2018 году эксперты пришли к выводу о том, что нужно усилить фундамент. В начале августа текущего года Фонд капитального строительства и реконструкции подписал договор с "ПСБ Жилсторой", который и займется данными работами. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

До конца 2019 года проектно-изыскательские работы должны быть выполнены. Затем документацию отправят на экспертизу. Комитет по строительству

После этих работ будет объявлен новый конкурс на достройку Центра Сергея Курёхина. Реконструкцию нужно будет завершить до конца 2020 года.

Площадь центра составит 5,5 тысячи квадратных метров, в концертном зале будет 1000 мест, в маленьком зале будут проводить семинары, лекции, выставки. Также в здании появится буфет, кафе, рок-школа и клубная сцена с современным световым и звуковым оборудованием.

Сегодня в Санкт-Петербурге нет ни одной государственной современной концертной площадки с мультимедийным и акустическим музыкальным оборудованием, и трансформирующимся залом. Анастасия Курёхина, основательница премии в области современного искусства имени Сергея Курехина и вдова музыканта

Обновленный Центр Сергея Курёхина расположится на Среднем проспекте В.О., 93.

Фото: Центр Сергея Курёхина