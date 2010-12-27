На развитие железных дорог в Петербурге РЖД требуется 538 миллиардов рублей

Это необходимый объем вложений до 2025 года.

Объем вложений в железнодорожную инфраструктуру Петербурга до 2025 года может составить 538,3 млрд руб. ОАО "РЖД" представило правительству города предварительный расчет инвестиций. Об этом сообщил "Коммерсант".

Около 45% от общего объема направят на развитие пригородно-городского движения, 43% - на обеспечение работы грузового сообщения, еще 12% требуются для развития инфраструктуры для приема и обслуживания пассажирских поездов дальнего следования и моторовагонного подвижного состава.

Источники финансирования - федеральный и региональный бюджеты, а также инвестиционная программа РЖД.

На строительство метро в Петербурге выделят 65 млрд рублей.