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В РЖД планируют изменить концепцию вагонов-ресторанов
Сегодня, 9:26
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В РЖД планируют изменить концепцию вагонов-ресторанов

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Их хотят оставить только в туристических и фирменных поездах.

"Российские железные дороги" планируют отказаться от вагонов-ресторанов. Об этом сообщил "РИА Новости" генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

По его словам, такие вагоны планируют ставить только в туристических и фирменных поездах из-за их дороговизны. Взамен этого пассажирам предложат некие наборы питания, которые можно будет разогреть в обычном вагоне.

Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем.

Олег Белозеров, глава РЖД

По мнению главы холдинга, пассажиры поезда должны иметь право выбора – купить желаемое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть пищу в вагоне, либо заказать доставку еды через приложение в телефоне.

Ранее в метро Малайзии 166 человек пострадали при столкновении поездов.

Фото: pixabay.com

Теги: вагон-ресторан, олег белозеров, ржд
Категории: Новости России, Лента новостей,

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