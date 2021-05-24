В метро Малайзии 166 человек пострадали при столкновении поездов

Один из поездов перевозил пассажиров (233 человека), второй был запущен в тестовом режиме, людей в нем не было.

При лобовом столкновении двух легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре пострадали 166 человек. Об этом сообщила газета Malay Mail со ссылкой на министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга.

Серьезные травмы получили 47 человек, они были госпитализированы в больницы. Инцидент произошел в 20:33 по местному времени (15:33 мск). Один из поездов перевозил пассажиров (233 человека), второй был запущен в тестовом режиме, людей в нем не было.

Министр подчеркнул, что это первое такое ЧП за 23 года работы легкорельсового транспорта в стране. По данному факту ведется расследование.

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