В США сошел с рельсов поезд с опасными химикатами

После аварии произошло возгорание состава.

В штате Айова в США сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший опасные химикаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KTIV.

По данным СМИ, сразу после аварии начался пожар. Несколько десятков вагонов оказались на земле. Сообщается, что поезд перевозил по маршруту удобрения и нитрат аммония. Из-за сильного ветра огонь может распространиться на огромные площади.

В радиусе восьми километров объявлена эвакуация. Сотрудники правоохранительных органов занимаются оповещением населения и помогают людям покинуть местность.

Информации о пострадавших не поступало.

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Видео: YouTube / WHO13