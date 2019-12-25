В РЖД одобрили "железнодорожную" концепцию развития в Петербурге

Проект отправлен на одобрение правительства Петербурга и области.

Правление РЖД рассмотрело и одобрило концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба организации.

Ранее концепцию предварительно одобрили правительство города и области.

Согласно проекту, планируется увеличить объемы перевозок грузов в направлении портов Северо-Западного региона. Для этого грузовое транзитное движение вынесут за пределы города: там будет построено два обхода. Кроме того, в планах организовать внутригородского пассажирское движение с помощью строительства транспортно-пересадочных узлов. К 2030 году их хотят сделать девять, чтобы обеспечивать пересадку горожан на все линии метро.

Проект предусматривает строительство новых маршрутов Шоссейная — аэропорт Пулково — Лигово и Токсово — Гатчина-Варшавская. К 2030 году для пассажиров хотят

Концепция вновь отправлена на согласование правительству Петербурга и Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аэропорт "Пулково" сократил режим работы.

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