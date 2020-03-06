Сегодня исполняется годовщина с начала проведения операции Красной армии против немецкой армии.

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на специалиста российского военно-исторического общества Никиту Буранова. В годы ВОВ она стала последней крупной оборонительной операцией для Красной армии.

Она стала вершиной военного искусства советских военачальников, демонстрацией их высокого оперативного искусства прокомментировал спикер

Командованием занимался маршал Советского Союза Федор Толбухин. Операция началась 6 марта при участие войск 3-го Украинского фронта. В течение 10 суток в Венгрии продолжались ожесточенные бои, с обеих сторон участвовало более 800 тыс. человек. Немцы смогли вклиниться в оборону СССР. Однако им пришлось отступить из-за потери свыше 40 тысяч человек, 500 танков, 300 орудий и минометов. Уже 15 марта противник перешел от атаки в оборонительную позицию.

Ранее Германия передаст России данные о советских военнопленных.

