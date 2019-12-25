Новый стандарт обращён к производителям колонок.

В РТС опровергли закрытие АЗС в связи с новым ГОСТом, который содержит требование по защите от несанкционированного доступа. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что оборудование будут менять постепенно. При этом выполнение ГОСТа является добровольным.

Все колонки старого стандарта будут заменяться по мере модернизации на новые, которые уже этому ГОСТу соответствуют. Евгений Аркуша, президент Российского топливного союза

По его словам, новый стандарт обращён к производителям колонок.

Новый ГОСТ на топливораздаточные колонки вступит в силу с 1 октября.

Ранее законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму.

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