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В РСПП оценили новый план восстановления экономики России
Сегодня, 15:58
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matveyvn

В РСПП оценили новый план восстановления экономики России

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На фоне коронавирусного кризиса российская экономика столкнулась с двумя главными проблемами.

В РСПП оценили новый план восстановления экономики России, который накануне одобрили в правительстве. Об этом пишет "360".
План предполагает объединение управления и бизнеса через цифровые технологии и отказ от массового регулирования.

Член Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Прексин отметил, что воспринимает план оптимистично. Он считает, что его можно реализовать при нескольких условиях. По его мнению, очень важно оказать помощь малому и среднему бизнесу.

Прескин подчеркнул, что на фоне коронавирусного кризиса российская экономика столкнулась с двумя главными проблемами.

Это резкое снижение доверия у широких слоев населения — у среднего класса — к действиям бизнеса.

Олег Прескин, член Российского союза промышленников и предпринимателей

Он заявил, что данное предложение содержится в плане восстановления экономики.

Фото: pixabay.com

 

Теги: план восстановления экономики, поддержка бизнеса, рспп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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