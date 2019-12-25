В РСПП оценили новый план восстановления экономики России, который накануне одобрили в правительстве. Об этом пишет "360".
План предполагает объединение управления и бизнеса через цифровые технологии и отказ от массового регулирования.
Член Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Прексин отметил, что воспринимает план оптимистично. Он считает, что его можно реализовать при нескольких условиях. По его мнению, очень важно оказать помощь малому и среднему бизнесу.
Прескин подчеркнул, что на фоне коронавирусного кризиса российская экономика столкнулась с двумя главными проблемами.
Это резкое снижение доверия у широких слоев населения — у среднего класса — к действиям бизнеса.
Олег Прескин, член Российского союза промышленников и предпринимателей
Он заявил, что данное предложение содержится в плане восстановления экономики.
Фото: pixabay.com
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