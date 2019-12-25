Пандемия коронавируса ударила по экономике многих стран/

Правительство одобрило план восстановления экономики до 2024 года. Об этом сообщает сайт кабинета министров.

План предполагает восстановление занятости, реальных доходов населения, экономический рост и изменение структуры российской экономики.

Отмечается, что главная цель плана — "выйти на траекторию устойчивого роста экономики".

Пандемия коронавируса ударила по экономике многих стран, в том числе и России. План восстановлению экономики синхронизировали с прогнозом социально-экономического развития.

Ранее мы писали, что завершен план восстановления экономики России.

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