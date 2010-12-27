Протоиерей РПЦ назвал суррогатное материнство худшим из видов проституции

Дмитрий Смирнов выступил против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери. Позже официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что отказ священников от крещения малышей, появившихся на свет благодаря ЭКО, противоречит учению Церкви.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов оказался против крещения младенцев, которые родились благодаря ЭКО или суррогатной матери. Об этом сообщил "Интерфакс".

Протоиерей даже назвал суррогатное материнство худшим из видов проституции.

Проститутку ты снимаешь на час - ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше. Димитрий Смирнов

В это же время, глава патриаршей комиссии по делам семьи отметил, что в случае дискуссии по данному вопросу, большая часть духовенства выступит за крещение таких детей, потому что они не виноваты в грехах своих родителей.

Позже официальный представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что отказ священников от крещения таких малышей противоречит учению Церкви.

Ранее в РПЦ хотели запретить аборт и ЭКО.