В РПЦ хотят запретить аборт и ЭКО

В РПЦ считают неправильным, когда врачи спасают жизнь матери, а не ребенка. Женщин, которые отказываются от аборта, зная, что роды станут причиной их смерти, ввиду серьезных заболеваний, представители церкви называют "мучениками" и "страстотерпцами, являющими пример святости".

На сайте Московской патриархии опубликовали документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", в котором авторы предлагают законодательно уравнять права эмбриона и права человека, а именно право на жизнь, человеческую идентичность и развитие.

В РПЦ настаивают на том, чтобы аборты законодательно приравняли к убийству. Врачи же из христианской морали должны отказываться от подобных процедур, так как грех за убийство будет лежать на них. Также в Московской патриархии считают недопустимым научные эксперименты с эмбрионом (например, ЭКО).

Недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание. Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь. РПЦ

Также авторы инициативы считают неправильным, когда врачи спасают жизнь матери, а не ребенка. Женщин, которые отказываются от аборта, зная, что роды станут причиной их смерти, ввиду серьезных заболеваний, представители церкви называют "мучениками" и "страстотерпцами, являющими пример святости". От отлучения от церкви женщину может спасти только внематочная беременность, при которой эмбрион в любом случае погибает.

Сейчас данный документ предложен к общественному обсуждению.

В мае 2019 года в Алабаме запретили делать аборты даже после инцеста и изнасилования.

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