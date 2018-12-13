В Алабаме запретили делать аборты даже после инцеста и изнасилования

Закон подписала губернатор штата Кей Айви. Он может вступить в силу через 6 месяцев.

Губернатор штата Алабама Кей Айви подписала закон, который запрещает аборты на любом сроке беременности. Об этом сообщает The Guardian.

Губернатор американского штата уверена, что данный закон - "важное свидетельство убеждения жителей штата в том, что каждая жизнь драгоценна". Новый закон, который может вступить в законную силу через полгода, разрешает аборт, только если есть угроза здоровью матери. Аборты после инцеста или изнасилования также запрещены. Врачей за попытку проведения данной процедуры могут посадить на 10 лет в тюрьму, а за фактическое проведение операции сразу на 99 лет. Однако, женщин к уголовной ответственности привлекать не будут.

К слову, новый закон противоречит решению Верховного суда от 1973 года, согласно которому у женщин есть право на прерывание беременности.

У нового закона появилось множество противников. Сенатор штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд сказала, что такой запрет — это "большая угроза репродуктивной свободе в нашей жизни". Президент организации "Запланированное родительство" Лиана Вэй будет делать все возможное, чтобы проводить эту процедуру и дальше. Ее организация и Американский союз гражданских свобод" уже готовят иск против данного запрета.

В 2018 году детский омбудсмен хотела попросить РПЦ отговорить женщин от абортов.

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