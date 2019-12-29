Специалист объяснил смысл ритуала.

В РПЦ объяснили необходимость освящения оружия массового поражения. Об этом рассказал первый зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ "Ридиусу". Александр Щипков заявил, что не согласен с планами церкви запретить этот ритуал.

Ранее РПЦ опубликовала документ, исключающий освящение некоторых видов оружия из пасторской практики. Щипков считает, что подставить вторую щеку можно только в случае, если речь идет о сородичах и единомышленниках. Эту моральную норму не следует применять к врагам, так как это подорвет доверие к государству.

Включение темы запрета на освящение тех или иных видов оружия в политическую повестку — косвенный удар. Он связан с доверием народа к армии и суверенитету страны прокомментировал спикер

Щипков добавил, что ритуал позволяет обеспечить служение оружия благородным целям. Он считает, что дискуссию можно заводить о цели и применении оружия, а не его об его освещении.

Ранее Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах.

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