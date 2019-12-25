В РКЦ "Велес" просят помочь со сбором веток и трав для животных

Веточный корм поедают почти все подопечные центра.

В реабилитационном центре для диких животных "Велес", расположенном в Репино, просят помочь со сбором травяного и веточного корма для своих подопечных. Как сообщается в группе РКЦ "ВКонтакте", ветки и травы – это значительная часть рациона всех копытных, а также медведей и псовых.

Сотрудники центра отметили, что растительный корм едят почти все подопечные: лоси, олени, косули, козы, ослики и альпака, медведи, лисицы и енотовидные собаки. В РКЦ истощился запас крупных веток лиственных деревьев вроде ивы, рябины, ольхи, дуба, липы, клена, березы и осины. Специалисты просят не срезать и не собирать ветки вблизи дорог, поскольку они могут быть напитаны токсичными веществами. Также животным не хватает веток плодово-ягодных кустов и деревьев, подорожника, сныти и таволги, осоки. Отмечается, что сироты-лосята особенно ждут иван-чай или кипрей, а взрослые лоси – осиновую кору. При сборе трав следует быть осторожным и не нарвать ненароком борщевик, ложную крапиву и куриную слепоту.

В "Велесе" попросили не привозить животным ветки и лапы хвойных деревьев – такие в центре нужны только в зиму.

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Фото: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / "ВКонтакте"