Спасатели вызволили двух кошек из заброшенной квартиры на бульваре Новаторов

Спасательная операция заняла не один день.

Спасатели петербургского "Кошкиспаса" вызволили из заброшенной квартиры на бульваре Новаторов двух кошек. Как рассказали спасатели в своей официальной группе "ВКонтакте", жилье, владельцы которого увлекаются алкоголем, пустует с середины июля. О кошках хозяева перед отъездом не позаботились – голодных животных услышали соседи.

Черно-белый кот вылез из форточки кухни на пятом этаже на балконные ящики и не смог вернуться обратно. За пределами квартиры животное просидело три дня и было сильно напугано, поэтому спасателям удалось легко вытянуть кота удавкой на крышу. Спасатели отметили, что кот сразу набросился на еду и долго "жаловался" и мяукал. Вторую кошку, серую и пугливую, не удалось спасти так же легко: она скрывалась в квартире от малейшего шума, поэтому спасатели только сбросили в форточку корм. Для вызволения животного спасатели установили кошколовку со стороны улицы, продумав разные нюансы, и в течение часа кошка залезла в клетку.

Оба собрата по несчастью теперь ищут новый дом.

Ранее мы рассказывали, что на Парашютной улице петербуржцы заметили белую козу на прогулке.

Фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"