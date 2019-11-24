На Парашютной улице петербуржцы заметили белую козу на прогулке

Чьим животным оказалась коза и куда она ушла потом, осталось загадкой.

Около девяти утра во вторник, 11 августа, жители ЖК "Граффити" на Парашютной улице в Петербурге увидели из окон необычную соседку. Как рассказали горожане в соцсетях, по району прогуливалась белая коза.

Чья подруга ходит по ЖК Граффити на Парашютной? подписали видео пользователи

Рогатая сначала обследовала зеленый газон, затем вышла с него с асфальтовую дорогу, где ей пришлось увернуться от проезжающей машины. Откуда коза взялась на улице, кто ее хозяин и какова ее дальнейшая судьба, осталось загадкой.

Сильная и независимая!! назвали козочку местные жители

Ранее мы рассказывали, что в Перми подростки спасли из реки собаку.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"