На Парашютной улице петербуржцы заметили белую козу на прогулке

Около девяти утра во вторник, 11 августа, жители ЖК "Граффити" на Парашютной улице в Петербурге увидели из окон необычную соседку. Как рассказали горожане в соцсетях, по району прогуливалась белая коза.
Чья подруга ходит по ЖК Граффити на Парашютной?
подписали видео пользователи
Рогатая сначала обследовала зеленый газон, затем вышла с него с асфальтовую дорогу, где ей пришлось увернуться от проезжающей машины. Откуда коза взялась на улице, кто ее хозяин и какова ее дальнейшая судьба, осталось загадкой.
Сильная и независимая!!
назвали козочку местные жители
Ранее мы рассказывали, что в Перми подростки спасли из реки собаку.
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