Дети смогли при помощи веревки вытащить животное из воды.

В Перми подростки спасли из реки собаку. Соответствующий ролик появился в социальных сетях. Его выложили в местных пабликах очевидцы. На кадрах заметно, что два несовершеннолетних помогают выбираться животному из воды. Собака попала в реку Каму случайно. Она не смогла удержаться на крутом склоне.

На записи видно, как животное пытается самостоятельно забраться наверх, но у него это не получается. В результате ему остается плавать около склона. Один из мальчиков вытащил пса за ошейник. При этом он держался одной рукой за веревку в руках другого подростка.

Напомним, что 26 июля жители Перми выстроились в живую цепочку, чтобы спасти тонущую в реке женщину.

Видео: ВК / ПЕРМЬ АКТИВНАЯ | Perm Active