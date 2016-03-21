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В РГПУ имени Герцена назначили нового ректора
Вчера, 14:54
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lesjasap
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В РГПУ имени Герцена назначили нового ректора

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В РГПУ имени Герцена утвердили С.И. Богданова на должность ректора заведения. С октября 2016 года профессор занимал статус исполняющего обязанности ректора. Примечательно, что сотрудники университета объявили о новом руководстве в Международный день студентов. Приказ о назначении подписан представителей Министерства образования и науки.
 
Сергей Богданов является доктором филологических наук и членом-корреспондентом Российской академии образования. 
 
Отметим, что в состав высшего учебного заведения входят 20 факультетов и 100 кафедр. В университете работают более 1700 преподавателей, включая докторов и кандидатов наук.
 
Теги: день студентов , приказ , ргпу имени герцена , ректор , сергей богданов , татьянин день
Категории: Новости России

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