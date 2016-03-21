В РГПУ имени Герцена назначили нового ректора

В РГПУ имени Герцена утвердили С.И. Богданова на должность ректора заведения. С октября 2016 года профессор занимал статус исполняющего обязанности ректора. Примечательно, что сотрудники университета объявили о новом руководстве в Международный день студентов . Приказ о назначении подписан представителей Министерства образования и науки.

Сергей Богданов является доктором филологических наук и членом-корреспондентом Российской академии образования.

Отметим, что в состав высшего учебного заведения входят 20 факультетов и 100 кафедр. В университете работают более 1700 преподавателей, включая докторов и кандидатов наук.