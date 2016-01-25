Татьянин день и День студента 2018: прикольные поздравления в стихах

В этот четверг по всей стране отмечается День российского студенчества. Чаще этот праздник называют Татьяниным днем или Днем студента.
Праздник зародился еще при Елизавете Петровне, которая пописал указ о создании в Москве первого университета. Так в России появился новый класс – студенты. Татьяна тут оказалась, можно сказать, случайно, так как указ подписали 25 января, а он, в свою очередь считался Днем святой Татьяны. Вот и сделали ее покровительницей учащихся в высших заведениях.
Однако в этот день поздравляют и прекрасных Татьян. При этом они не обязаны быть студентками.
Прикольные поздравления с Днем студента 2018 в стихах:
***
Поздравляем с Днем студента!
И хотели б пожелать:
Быть активными по жизни,
Дружно сессии сдавать.
Пожелаем перспективы,
Чтоб удачливы вы были,
Чтобы слава к вам пришла,
Чтоб гордилась вся страна!
***
День студента, день Татьянин —
Ах, какой веселый день!
Как же хочется поздравить
Тех, кому учить не лень!
Пусть легко и беззаботно
Дни учебные бегут,
Пусть провалы, пересдачи
Вас, студенты, обойдут!
***
В День студента встань пораньше,
И наметь план на весь день,
Чтоб весь год прекрасный праздник
Вспоминать было не лень.
Всем студентам пожелаем
В жизни радостей запас,
Пожелаем крепких знаний,
И веселья каждый час.
***
В день студента я желаю
Жить без горя и печали.
Сессию успешно сдать.
Дров нигде не наломать.
Чтоб красиво отдыхали,
Чтоб на лекциях не спали.
В жизни цель свою найти,
К ней уверенно идти.
***
Что студенту нужно, чтоб счастливым стать?
Нужно очень много в жизни успевать!
Потому хотим вам сегодня пожелать
Никогда нехватки минут не ощущать.
Успейте же на парах прилежно побывать,
А потом экзамен на «отлично» сдать,
Чтоб осталось время гулять и танцевать,
И, конечно, милых крепко целовать!
С днем студента поздравляю,
Каждый день тебе желаю
Лишь умнеть и хорошеть,
От познаний лишь мудреть.
Пусть учеба будет легкой,
Пусть не вьет она веревки,
Пусть дается только так,
И нестрашен будет ВАК!
Татьянин день поздравления в стихах 2018:
***
В морозный день январский
Татьянин день встречай,
И поздравления добрые
На праздник получай.
Желаю, чтоб счастливой
Ты женщиной была,
В Татьянин день улыбка,
Чтоб на лице цвела.
Чтоб радостью своею
Делилась ты со мной,
И чтобы стал счастливым
В жизни день любой.
***
Конец января всех морозом пугает,
Но только тебе это все нипочем!
В красивых глазах твоих счастье сияет,
А я поздравляю с Татьяниным днем!
Пусть твой оптимизм помогает быть бодрой,
Чтоб спорилось дело любое всегда.
Желаю добра и удачи огромной,
Чтоб жить, не тужить, не грустить никогда!
***
Танюша, милая Татьяна,
Это не просто комплимент!
Скажу тебе я без обмана:
Такой, как ты, на свете нет!
Ты так красива и умна,
И как подруга — суперкласс,
И просто чудная жена,
Ты бриллиант и ты алмаз!
А потому в Татьянин день
Желаю я не унывать,
Улыбку яркую надень,
Чтоб красотой всех покорять!
***
Моя милая Татьяна,
Поздравляю я тебя.
В именины пожелаю,
Чтоб не плакала и дня.
Чтоб святая помогала,
Наделяла силой,
Чтоб уверенной была ты,
Яркой и красивой.
Имя сильное твое
Пусть в судьбе поможет,
В миг падения пусть ангел
Крылышко подложит.
***
Ты сияй, сверкай от счастья,
Не грусти, не плачь, не злись,
Будь в Татьянин день веселой,
Позитивом зарядись,
Нам не жалко поздравлений
Для роскошной, стильной дамы,
От души тебе желаемой
Быть красивой, доброй самой!
***
Я в Татьянин день поздравить
Тебя, Танечка, спешу.
Пусть великие все планы
Тебе будут по плечу.
Пусть Святая помогает
Верный выбрать в жизни путь.
Слушать лишь свою Татьяну
В миг серьезный не забудь.
Пусть забота окружает,
Понимание, доброта.
Пусть любимый окрыляет
И вперед ведет мечта.
Текст: pozdravok.ru