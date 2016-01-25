Татьянин день и День студента 2018: прикольные поздравления в стихах

Piter.tv подготовил короткие поздравления в стихах в Татьянин день для студентов и прекрасных Татьян.

В этот четверг по всей стране отмечается День российского студенчества. Чаще этот праздник называют Татьяниным днем или Днем студента.

Праздник зародился еще при Елизавете Петровне, которая пописал указ о создании в Москве первого университета. Так в России появился новый класс – студенты. Татьяна тут оказалась, можно сказать, случайно, так как указ подписали 25 января, а он, в свою очередь считался Днем святой Татьяны. Вот и сделали ее покровительницей учащихся в высших заведениях.

Однако в этот день поздравляют и прекрасных Татьян. При этом они не обязаны быть студентками.

Прикольные поздравления с Днем студента 2018 в стихах:



***

Поздравляем с Днем студента!

И хотели б пожелать:

Быть активными по жизни,

Дружно сессии сдавать.

Пожелаем перспективы,

Чтоб удачливы вы были,

Чтобы слава к вам пришла,

Чтоб гордилась вся страна!

***

День студента, день Татьянин —

Ах, какой веселый день!

Как же хочется поздравить

Тех, кому учить не лень!

Пусть легко и беззаботно

Дни учебные бегут,

Пусть провалы, пересдачи

Вас, студенты, обойдут!

***

В День студента встань пораньше,

И наметь план на весь день,

Чтоб весь год прекрасный праздник

Вспоминать было не лень.

Всем студентам пожелаем

В жизни радостей запас,

Пожелаем крепких знаний,

И веселья каждый час.



***

В день студента я желаю

Жить без горя и печали.

Сессию успешно сдать.

Дров нигде не наломать.

Чтоб красиво отдыхали,

Чтоб на лекциях не спали.

В жизни цель свою найти,

К ней уверенно идти.

***

Что студенту нужно, чтоб счастливым стать?

Нужно очень много в жизни успевать!

Потому хотим вам сегодня пожелать

Никогда нехватки минут не ощущать.

Успейте же на парах прилежно побывать,

А потом экзамен на «отлично» сдать,

Чтоб осталось время гулять и танцевать,

И, конечно, милых крепко целовать!

С днем студента поздравляю,

Каждый день тебе желаю

Лишь умнеть и хорошеть,

От познаний лишь мудреть.

Пусть учеба будет легкой,

Пусть не вьет она веревки,

Пусть дается только так,

И нестрашен будет ВАК!





Татьянин день поздравления в стихах 2018:

***

В морозный день январский

Татьянин день встречай,

И поздравления добрые

На праздник получай.

Желаю, чтоб счастливой

Ты женщиной была,

В Татьянин день улыбка,

Чтоб на лице цвела.

Чтоб радостью своею

Делилась ты со мной,

И чтобы стал счастливым

В жизни день любой.



***

Конец января всех морозом пугает,

Но только тебе это все нипочем!

В красивых глазах твоих счастье сияет,

А я поздравляю с Татьяниным днем!

Пусть твой оптимизм помогает быть бодрой,

Чтоб спорилось дело любое всегда.

Желаю добра и удачи огромной,

Чтоб жить, не тужить, не грустить никогда!



***

Танюша, милая Татьяна,

Это не просто комплимент!

Скажу тебе я без обмана:

Такой, как ты, на свете нет!

Ты так красива и умна,

И как подруга — суперкласс,

И просто чудная жена,

Ты бриллиант и ты алмаз!

А потому в Татьянин день

Желаю я не унывать,

Улыбку яркую надень,

Чтоб красотой всех покорять!

***

Моя милая Татьяна,

Поздравляю я тебя.

В именины пожелаю,

Чтоб не плакала и дня.

Чтоб святая помогала,

Наделяла силой,

Чтоб уверенной была ты,

Яркой и красивой.

Имя сильное твое

Пусть в судьбе поможет,

В миг падения пусть ангел

Крылышко подложит.



***

Ты сияй, сверкай от счастья,

Не грусти, не плачь, не злись,

Будь в Татьянин день веселой,

Позитивом зарядись,

Нам не жалко поздравлений

Для роскошной, стильной дамы,

От души тебе желаемой

Быть красивой, доброй самой!

***

Я в Татьянин день поздравить

Тебя, Танечка, спешу.

Пусть великие все планы

Тебе будут по плечу.

Пусть Святая помогает

Верный выбрать в жизни путь.

Слушать лишь свою Татьяну

В миг серьезный не забудь.

Пусть забота окружает,

Понимание, доброта.

Пусть любимый окрыляет

И вперед ведет мечта.

Текст: pozdravok.ru



