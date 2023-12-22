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Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

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Глава государства прибыл с официальным визитом в Калининград.

Президент России Владимир Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

День российского студента отмечается 25 января. Глава государства прибыл с официальным визитом в Калининград. Он посетил университет имени Канта, где провел встречу со студентами.

Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча, президент россии, студенты, татьянин день
Категории: Лента новостей, Новости России,

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