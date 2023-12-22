Глава государства прибыл с официальным визитом в Калининград.

Президент России Владимир Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

День российского студента отмечается 25 января. Глава государства прибыл с официальным визитом в Калининград. Он посетил университет имени Канта, где провел встречу со студентами.

Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа".

Видео: kremlin.ru