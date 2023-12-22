Президент России Владимир Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
День российского студента отмечается 25 января. Глава государства прибыл с официальным визитом в Калининград. Он посетил университет имени Канта, где провел встречу со студентами.
Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа".
Видео: kremlin.ru
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