Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа"

Главы государств приняли участие в церемонии заливки бетона в основание энергоблока АЭС по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств приняли участие в церемонии заливки бетона в основание энергоблока АЭС по видеосвязи. По словам Путин, сотрудничество между Москвой и Каиром продолжает поступательно развиваться. Он назвал Египет близким другом и стратегическим партнером России.

Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов.

Видео: kremlin.ru