Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа"

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств приняли участие в церемонии заливки бетона в основание энергоблока АЭС по видеосвязи. По словам Путин, сотрудничество между Москвой и Каиром продолжает поступательно развиваться. Он назвал Египет близким другом и стратегическим партнером России.
Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов.
Видео: kremlin.ru
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