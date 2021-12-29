Глава РФ оценил традицию МГУ.

Российский президент Владимир Путин пошутил про традицию отмечать Татьянин день медовухой. Об этом глава государства рассказал в рамках встречи со студентами ведущих отечественных вузов. Он подчеркнул, что говорит о традиции МГУ. По мнению политика, без нее нельзя обойтись, но при этом все хорошо в меру.

Все хорошо в меру только. Без медовухи не обойтись, но…. Владимир Путин, президент России

Ранее представители вуза рассказали президенту о том, что студенческий огонек и традиционная церемония разлива медовухи ректором МГУ планируется в 2022 году. Торжественные мероприятия, а также гала-концерт состоятся 26 января. Садовничий уточнил, что для приготовления знаменитой медовухи пришлось собрать 60 килограммов башкирского мёда. Напиток настаивался на протяжении 40 дней. При этом ректор самостоятельно придумал состав трав, используемых в качестве ингредиентов.

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Фото и видео: Kremlin.ru