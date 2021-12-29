Глава РФ рассказал о создании комфортной среды для обучения студентов.

Российский президент Владимир Путин убежден, что система "2+2+2" позволит сделать обучение более гибким. Такое заявление глава государства сделал во время заседания со студентами ведущих отечественных вузов РФ. Политик оценил инициативу по переводу учебного процесса в другой формат. Лидер страны отметил, что следует формировать комфортную образовательную среду для молодежи. Одним из ее проявлений являются коворкинги и проекты строительства новых современных кампусов.

Когда молодой человек после двух лет обучения имеет возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, а потом уже через два года, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития - это порождает более гибкую систему получения образования. Владимир Путин, президент РФ

Путин считает, что кампусы должны предусматривать как учебные комнаты, так и место для проживания студентов. Он напомнил участникам мероприятия о том, что за последние несколько лет в России создаются федеральные и исследовательские университеты. Сейчас государство занимается поддержкой сотни ведущих академцентров. Эти научные учреждения получат на исследования по 100 млн рублей.

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Фото и видео: Kremlin.ru

