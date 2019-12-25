В РГПУ им. Герцена запускают производство фирменных защитных масок

Первую партию масок пообещали раздать сотрудникам университета и партнерам вуза.

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что в РГПУ имени Герцена намерены выпускать фирменные защитные маски. Об этом сообщает прес-служба института.

Инициатива начать пошив медицинских масок стала своего рода "ответом коронавирусу" от РГПУ. Суть идеи в том, чтобы объединенными усилиями университета и профкома разработать и изготовить одно из главных средств защиты от инфицирования – медицинскую маску сказано в сообщении

Отмечается, что после того, как производство этих средств защиты поставят на "поток", институт намерен безвозмездно обеспечить этими изделиями оставшихся на работе сотрудников и партнерские социальные организации Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин.

Фото:pixabay