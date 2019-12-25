В Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин

Они умерли 18 апреля.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще два летальных случая от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Оба мужчины, 71 и 84 лет, скончались 18 апреля 2020 года в ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина".

Оба скончались от двусторонней вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии, также у них были другие хронические заболевания. Однако, основным заболеванием признан коронавирус

Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.TV