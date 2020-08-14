В РФ запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах

Накануне поправки в свод правил о пожарной безопасности внесло МЧС.

В России запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах. Соответствующая норма вступила в силу. Об этом пишут "РИА Новости".

Накануне поправки в свод правил о пожарной безопасности внесло МЧС. В документе указано, что в жилых домах и общественных зданиях не допускается продажа горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Также там не могут работать предприятия торговли строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой.

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