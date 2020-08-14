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В РФ запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах

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Накануне поправки в свод правил о пожарной безопасности внесло МЧС.

В России запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах. Соответствующая норма вступила в силу. Об этом пишут "РИА Новости".

Накануне поправки в свод правил о пожарной безопасности внесло МЧС. В документе указано, что в жилых домах и общественных зданиях не допускается продажа горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Также там не могут работать предприятия торговли строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой.

Ранее Япония решила приостановить безвизовые поездки для жителей Курил.

 

Теги: бытовая химия, мчс, торговля
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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