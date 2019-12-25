В РФ за сутки выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки в РФ умерли 1028 пациентов с коронавирусом днем ранее – 1015.

В России за сутки зафиксировали 34 073 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 1028 пациентов с COVID-19, днем ранее – 1015. Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (76), Санкт-Петербурге (62) и в Краснодарском крае (39). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 226 353 человека.

За сутки в стране выявили 34 073 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (5847), Санкт-Петербурге (3274) и Подмосковье (2590). Всего за пандемию по состоянию на 20 октября выявлено 8 094 825 случаев заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 25 231 человек, за весь период пандемии – 7 065 712.

Ранее российский актер Сергей Безруков был госпитализирован с коронавирусом.

Фото: Piter.tv