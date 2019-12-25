Сергей Безруков госпитализирован с COVID-19

Российский актер Сергей Безруков был госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Деятель культуры уверил поклонников, что ситуация находится под контролем, болезнь проходит в легкой форме.
Дорогие мои! Ну, вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко.
Сергей Безруков, российский актер
Он попросил своих поклонников не переживать, а также отметил, что спектакли будут перенесены на другие даты.
Ранее директора Большого театра Владимира Урина госпитализировали с сердечным приступом. Ему была сделана операция. В настоящее время он проходит лечение в стационаре.
Фото: Instagram/s_bezrukov
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