Сергей Безруков госпитализирован с COVID-19

Болезнь проходит в легкой форме.

Российский актер Сергей Безруков был госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Деятель культуры уверил поклонников, что ситуация находится под контролем, болезнь проходит в легкой форме.

Дорогие мои! Ну, вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, переношу легко. Сергей Безруков, российский актер

Он попросил своих поклонников не переживать, а также отметил, что спектакли будут перенесены на другие даты.

Ранее директора Большого театра Владимира Урина госпитализировали с сердечным приступом. Ему была сделана операция. В настоящее время он проходит лечение в стационаре.

Фото: Instagram/s_bezrukov