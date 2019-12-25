Директора Большого театра госпитализировали с сердечным приступом

Ему была сделана операция. Сейчас он проходит дальнейшее лечение в стационаре.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что Урин был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность.

Ему была сделана операция. В настоящее время он проходит дальнейшее лечение в стационаре.

По данным Telegram-канал Mash, 16 октября Урину стало плохо. К нему домой были вызваны медики, которые доставили его в больницу. Там ему была сделана коронография, в результате которой специалисты поставили диагноз: ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов.

Ранее боец Нурмагомедов высказался о своей шутке про избиение в московском метро.

Фото: ВК/Bolshoi Theatre of Russia