В РФ составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника

Результаты исследования Университета прокуратуры РФ приводит пресс-служба Генпрокуратуры.

Стало известно, кто из чаще всего совершает преступления среди несовершеннолетних граждан России. Согласно данным исследования Университета прокуратуры РФ, о которых стало известно 19 апреля, преступления в данной возрастной категории в РФ чаще всего совершают подростки мужского пола в возрасте от 16 до 17 лет.

Статистика ведомства указывает на то, что каждый год при участии несовершеннолетних или ими самими совершается более 40 тысяч преступлений. Большинство из преступников младше 18 лет – молодые люди (89,9%), что близко к распределению по полу среди взрослых.

Почти половина (45,9%) несовершеннолетних, которых осудили в 2019-м году за то или иное преступление, были воспитаны в семье с одним родителем или вообще вне семьи – к этому статусу относятся 9,6% осужденных. У 79,7% несовершеннолетних было только начальное / основное общее образование, у 15,3% детей - среднее (полное) общее, а у 2,1% осужденных –среднее профессиональное образование.

Четверть из несовершеннолетних нигде не училась и не была студентами на момент совершения того или иного преступления.

Отмечается, что в РФ каждый девятый несовершеннолетний совершал преступление в состоянии опьянения.

Ранее Генпрокуратура поручила Министерству экономического развития проверить, как букмекерские конторы стали системообразующими. Причина в том, что включение в перечень подобных предприятий означает, что компания в будущем сможет получить финансовую поддержку из государственного бюджета из-за пандемии коронавируса.

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