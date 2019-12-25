Генпрокуратура поручила проверить, как букмекерские конторы стали системообразующими

Перечень из 646 системообразующих компаний утвердили 20 марта.

Генпрокуратура поручила Министерству экономического развития проверить, как букмекерские конторы стали системообразующими. Причина в том, что включение в перечень подобных предприятий означает, что компания в будущем сможет получить финансовую поддержку из государственного бюджета из-за пандемии коронавируса.

Перечень из 646 системообразующих компаний утвердили 20 марта. В сравнении с предыдущей редакцией он увеличился в три раза. Туда вошла букмекерская контора "Фонбет".

При этом руководство компании после попадания в перечень попросило их оттуда исключить. Также к 13 апреля кабинет министров опубликовал новые критерии отбора. По ним "Фонбет" в список уже не вошло.

Ранее мы сообщали, что кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей получит годовую отсрочку по уплате налогов и сборов. При этом гасить долги сразу после истечения отсрочки не придётся — предприниматели смогут получить рассрочку и выплачивать долг по налогам равными долями сроком до полгода.