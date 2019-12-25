В РФ подписан первый СпИК на производство линейки фармацевтических субстанций

Производства появятся в Пушкине и промзоне Металлострой.

Стало известно о том, что в России впервые подписали специальный инвестиционный контракт (СпИК) для производства линейки фармацевтических субстанций. До этого соглашения заключали только вместе с производителями готовых лекарственных препаратов. Об этом стало известно 22 октября.

Участниками соглашения стали Минпромторг РФ, правительство Петербурга и компания "Активный компонент". В рамках договора планируется реализация проекта возведения нового производства фармацевтических субстанций компании в Пушкине. Кроме того, существующее предприятие "Компонента" в Металлострое также ждет модернизация. По контракту запланировано вложение инвестиций – 1,57 млрд рублей, общая стоимость проекта превышает 2,7 млрд руб.

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Фото: Piter.tv