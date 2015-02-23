В РФ официально признали семейную медиацию общественно полезной услугой

Правительство внесло услугу в реестр.

Федеральное правительство России включило медиативную помощь родителям с детьми в перечень общественно полезных услуг. Соответствующие документы изучили журналисты новостного агентства "ТАСС". В тексте говорится о том, что теперь некоммерческие организации (НКО), которые занимаются семейной медиацией, смогут получать государственную поддержку.

В сопроводительных материалах к тексту документа говорится о том, что медиаторы считаются независимыми лицами, привлекаемыми сторонами конфликта в качестве посредников. Таким образом они не вправе оказывать какой-либо стороне консультативную помощь. А отсутствие упоминания именно медиативной помощи родителям в перечне общественно полезных услуг не позволяло ранее отечественным НКО претендовать на соответствующую государственную поддержку, включая гранты. Нововведение устраняет этот пробел на законодательном уровне.

Напомним, что реестр общественно полезных услуг был утвержден кабинетом министров России в 2016 году, а с 2019 года в той его части, которая посвящена оказанию помощи семьям в воспитании детей, появились правки в отношении оказания психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки родителей или законных представителей несовершеннолетних граждан. Теперь в перечне оказалась и медиативная помощь. Речь идет о методе урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон.

