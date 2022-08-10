Медиатор рассказала, в решении каких конфликтов требуется помощь эксперта

Основные сферы жизнедеятельности человека, где востребованы услуги медиатора: бизнес, отношения между супругами, отношения родителей и подростков.

Медиатор, эксперт в области разрешения конфликтов, конфликтолог-консультант Станислава Пегашова рассказала в беседе с Piter.TV о том, что сегодня помощь медиатора наиболее востребована в решении конфликтов между родителями и детьми, а также в семейных отношениях. Станислава Пегашова работает с подростками Петербурга, помогает им в решении конфликтов и консультирует в районных молодежных центрах. Она поделилась, в каких еще вопросах поможет разобраться специалист по медиации:

Медиатор может быть полезен, когда стоит вопрос о разводе, в целом про отношения внутри пар, и сейчас очень частая история про конфликты между бабушками, дедушками и их детьми по поводу общения с внуками, когда два поколения не договариваются, и одно из них подает в суд в том числе на установление порядка общения с внуками. Вторая сфера, где требуются медиаторы – медицинская: это организационные конфликты между коллегами, которые могут приводить к обострению с отношений пациентами и их родственниками, и вторая часть, на мой взгляд, очень популярная – конфликты между родственниками пациентов и врачами, медицинским персоналом. В бизнесе: про раздел долей, про денежные обороты, про сотрудничество с другими компаниями, про нарушения поставок, про нарушения условий договора. Еще у нас есть школьная медиация, вообще, в каждой школе должна быть своя служба медиации. Она может решать разные задачи: где-то диспетчеризацией заниматься, где-то проводить профилактические мероприятия. В Петербурге, например, Фрунзенский, Василеостровский районы довольно широко этим занимаются. В Республике Коми я вижу занимаются восстановительной медиацией с подростками, которые совершают различные правонарушения. Станислава Пегашова, медиатор, эксперт в области разрешения конфликтов, конфликтолог-консультант

Ранее Piter.TV узнал, какими навыками должен обладать профессиональный медиатор, как строится процесс медиации и где в Петербурге обучают такой специальности.