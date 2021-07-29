Кто и как помогает в решении конфликтов – интервью с медиатором

Мы узнали, какими навыками должен обладать профессиональный медиатор, как строится процесс медиации и где в Петербурге обучают такой специальности.

Медиатор, эксперт в области разрешения конфликтов, конфликтолог-консультант, член некоммерческого партнерства "Лига медиаторов" Станислава Пегашова рассказала в интервью Piter.TV о профессии медиатора, о том, из каких этапов состоит медиация и в каких сферах жизнедеятельности человека может быть полезен медиатор.

Кто такой медиатор? Какие особенности есть у этой профессии?

Медиатор – это посредник в переговорах. Когда есть какая-то конфликтная ситуация, он помогает людям дойти до того решения, которое их будет устраивать. При этом уникально, что этот посредник абсолютно нейтральный: мне важны интересы одного участника и второго. Участников может быть от двух и более. Медиатор находится между ними, и всегда люди пытаются переманить его на свою сторону, поэтому медиатору важно оставаться нейтральным. задача медиатора – помочь людям найти то решение, которое устраивает их с точки зрения их реальных интересов, также медиатор помогает осознать, что вообще ими движет. Это очень близко с психологией, но медиатор – это не психолог: мы работаем с конфликтной ситуацией и людьми в ней. И интересно еще то, что людям выгодно соблюдать принятое решение, так как оно отвечает их интересам, их личным потребностям и переживаниям.

Расскажите, как вы стали медиатором? Как освоили эту профессию?

Я училась в СПбГУ на конфликтологии, сейчас это институт философии кафедра конфликтологии. Вообще у медиатора базово высшее образование может быть любым, после этого он должен пройти либо повышение квалификации, либо переподготовку на специалиста медиатора. Когда я поступила на конфликтологию и узнала о медиации, я думала о том, что никогда не буду медиатором. Изначально я хотела пойти на криминалиста, и планировалось, что сначала я получаю, скажем, более гражданское образование, а потом, если остаюсь с этим желанием, ухожу на криминалиста. И на 4 курсе моя преподавательница Елена Никитична Иванова, она один из первых медиаторов в России, рассказала про восстановительную медиацию – это медиация с правонарушителями. Так произошел коннект, и я пошла учиться на медиатора. Со временем в своей работе я поняла, что мне ближе семейные дела: там очень много эмоций. Я люблю работать с эмоциями: это важная история, и мне кажется, сейчас очень хорошая тенденция в том, что нас учат оценивать свои эмоциональные состояния, эмоциональные состояния других, чтобы учитывать, что с нами происходит, как мы в конфликте движимы, потому что иногда наша обида застилает настолько, что мы даже не можем донести мысль.

В каких сферах общественной жизни людям требуется помощь медиатора?

Первое – это взаимоотношения между родителями и подростками, сейчас подростки знают лучше свои права, чем мы когда-то. Медиатор может быть полезен, когда стоит вопрос о разводе, в целом про отношения внутри пар. И сейчас очень частая история про конфликты между бабушками, дедушками и их детьми по поводу общения с внуками, когда два поколения не договариваются, и одно из них подает в суд в том числе на установление порядка общения с внуками. Вторая сфера, где требуются медиаторы – медицинская: это могут быть организационные конфликты между коллегами, которые могут приводить к обострению отношений с пациентами и их родственниками, и вторая часть, на мой взгляд, очень популярная – конфликты между родственниками пациентов и врачами, медицинским персоналом. В бизнесе: про раздел долей, про денежные обороты, про сотрудничество с другими компаниями, про нарушения поставок, про нарушения условий договора. Еще у нас есть школьная медиация, вообще, в каждой школе должна быть своя служба медиации. Она может решать разные задачи: где-то диспетчеризацией заниматься, где-то проводить профилактические мероприятия. В Петербурге, например, Фрунзенский, Василеостровский районы довольно широко этим занимаются. В Республике Коми я вижу занимаются восстановительной медиацией с подростками, которые совершают различные правонарушения.

Какие этапы включает процесс медиации?

Я буду говорить про ту медиацию, которой обучалась я, это фасилитативная медиация. Каждая встреча начинается со вступительного слова медиатора, где я рассказываю про принципы, про то, как мы будем работать, про правила. После этого каждый рассказывает свое видение ситуации, причем всегда очень сложный момент: пока вы говорите о своем видении ситуации, ваш партнер по ситуации должен в это время молчать. Потом то же самое со вторым. Далее следует обсуждение, оно достаточно эмоциональное, ведь люди только что услышали то, что им не нравится. После мы формируем темы, и обсуждаем каждую из тем. Через некоторое время у нас начинает появляться какая-то договоренность – проект, и мы начинаем более подробно обсуждать детали: кто, что, когда несет ответственность, в какие сроки, могут ли они реально это сделать. Так каждый вопрос обсуждается и завершается. Также в промежутках возможны индивидуальные разговоры по 10-15 минут, так называемые кокусы.

Сколько длится процесс медиации?

Медиация длится 60 дней. Чаще всего у меня с людьми встречи раз в неделю или раз в две недели. В некоторых случаях законом о медиации предусмотрено продление до 180 дней. Есть федеральный закон о медиации №193, он не очень большой, но регламентирует деятельность медиации и требования к медиатору.

Какими навыками, на ваш взгляд, должен обладать профессиональный медиатор?

Есть требования юридические: ему должно быть от 25 лет, у него должно быть образование медиатора и любое высшее образование. И далее по закону. Мне кажется, что это должен быть человек, который умеет отказаться от своего Эго, от своей точки зрения, потому что в медиации не важно, что я думаю, про то, как разрешить ситуацию между вами. Важно – как вы ее оцениваете и как считаете правильным ее решить. Второй пункт – медиатор должен быть очень рефлексирующим. Третий навык, как мне кажется, это умение работать с эмоциями, по крайней мере их понимать и ощущать: бывает, что настолько сильно закрывают и свои, и чужие эмоции. Хоть я и должна быть нейтральной, но давайте честно, я должна быть нейтральной при управлении ситуацией, выйдя, я могу ощущать большой спектр того, что происходило. Иногда после медиации я настолько вымотана, что прихожу домой и просто молчу. Еще важно умение слушать: именно слушать, не навязывая свою точку зрения, не давая сразу советы, оценочные суждения, нет, медиатору важно дать пространство человеку дойти до своей мысли. Как когда-то говорил мой преподаватель, умение слиться со стеной – быть заметным и при этом незаметным. По-моему, медиатору еще важно иногда быть креативным и с чувством юмора.

С какими сложностями сталкивается медиатор в своей работе?

Для меня, наверное, самым сложным было несколько ситуаций, когда я понимала, что люди, с которыми я работаю, в целом очень агрессивные, и в их отношениях может быть разное, вплоть до домашнего насилия. В таких случаях я отказываюсь, но не просто отказываюсь, а предлагаю обратиться к специалистам другого уровня, например, психологам, которые помогут в таких вопросах. У меня бывали случаи, когда я шла за супервизией: обращалась к более опытным коллегам, которые со мной в формате сохранения конфиденциальности прорабатывали, что я могу сделать иначе, как я могу по-другому подойти к ситуации. В случае чего, я могу вообще отказаться от работы с людьми, ведь один из принципов медиации – добровольность, он не только относится к клиентам, но и к медиаторам.

Расскажите о самом необычном случае из вашей практики медиации.Чем он вам запомнился?

Для меня было ценным, когда я работала с семьей, подросток с мамой, у них были сложные отношения, не могу сказать, что они договорились по всем вопросам. Но прошло два года, и вдруг мне приходит сообщение от этой мамы. Она рассказала о том, что ее сын пошел в армию, вернулся и сейчас учится, они ладят, и у них все отлично. Они захотели поделиться со мной и рассказать, как теперь умеют общаться. Вот такое запоминается, потому что это правда приятно – у медиации есть иногда опосредованный эффект: помощь не здесь и сейчас, а потом.

Фото, видео: Piter.TV, центр "КОНТАКТ"

Выражаем благодарность за помощь в проведении съемки Библиотеке № 1 имени Н. К. Крупской "Переплёт".