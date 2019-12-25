Соцработники и чиновники Ленобласти учатся бесконфликтному общению

Ленинградская область осваивает медиацию.

В Тихвинском, Кировском, Всеволожском, Лужском и Киришском районах Ленобласти сотрудники различных социальных служб и представители местных администраций посетили занятия по ведению мирных переговоров в рамках программы "Медиация в Ленинградской области: конструктивный диалог и поддержка". Работники органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники ЗАГСов, педагоги, психологи и сотрудники отделов образования, молодежной политики, спорта и культуры узнали о методах бесконфликтного общения и примирения в кругу семьи, в рабочих коллективах и в общественных пространствах.

Руководитель проекта - Вероника Арбекова, сертифицированный тренер медиации с 2012 года; обучалась конфликтологии в СПбГУ, и далее - во Флоренции по программе AIMS системной семейной медиации, и в Брюсселе по программе бизнес-медиации European Mediation Training for Practitioners of Justice. Суть медиации она определяет как современный и эффективный способ урегулирования конфликтов. Профессиональный медиатор во время переговоров организует поиск взаимовыгодных и исполнимых решений, помогает достичь компромисса в различных ситуациях и даже предотвратить профессиональное выгорание социальных работников и педагогов.

Вслед за первыми ознакомительными занятиями прорабатываются детали соглашений о дальнейшем сотрудничестве в области развития в регионе медиации.

Ранее кадровую практику Ленобласти признали лучшей на всероссийском конкурсе.

Фото: Pexels.