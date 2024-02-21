В РФ одобрили почти 270 проектов в рамках казначейских инфраструктурных бюджетных кредитов

Марат Хуснуллин сообщил о работе по предоставлению бюджетных кредитов по заявкам.

Почти 270 проектов, включающих в себя 755 объектов и мероприятий, одобрено в России в рамках казначейских инфраструктурных бюджетных кредитов. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на оперативном заседании кабинета министров при председательстве Михаила Мишустина. Чиновник уточнил перед коллегами, что с учетом эффективности программы инфраструктурных бюджетных кредитов, с 2025 года для ее продолжения правительство запустило механизм казначейских инфраструктурных кредитов.

Комиссией по региональному развитию совместно с Минфином, Минэком мы одобрили 267 проектов, которые включили в себя 755 объектов и мероприятий. Рассмотрение и одобрение заявок продолжается. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что большая часть средств казначейских кредитов предусмотрена на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Марат Хуснуллин заметил, что обязательным правилом властей является то, что на данную отрасль должно тратиться не менее 50 процентов от денежных средств. Также средства направляются на приоритетные проекты по поручениям президента Владимира Путина долгосрочные планы развития Дальнего Востока и Арктики, инвестиционные проекты в рамках конкурсного отбора.

Фото: Правительство России