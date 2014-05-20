В РФ не планируют строить железную дорогу на Камчатку

Сергей Иванов рассказал, как привлечь туристов на Дальний Восток.

Российское правительство не намерено строить железную дорогу на Камчатку. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии Восточного экономического форума 2023 сделал специальный представитель главы государства Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Что касается таких регионов, как Камчатка и мои любимые Курильские острова. <...> Должно быть хорошее авиасообщение, потому что другого там нет. Железную дорогу на Камчатку мы тоже не собираемся строить. Есть такие головы, которые и такое предлагают. Сергей Иванов, представитель президента РФ

Эксперт подчеркнул, что за развитием авиасообщения в эти регионы "моментально потянется туристический поток". В частности, за счет создания на Курилах аэропорта, эту территорию смогли посетить порядка 80 тысяч человек при местном населении в 6-7 тысяч человек.

Сергей Иванов обвинил Greenpeace (Генеральная прокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией из-за финансирования иноагентов) в фальсификациях данных.

Фото и видео: Восточный экономический форум