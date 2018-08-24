В РФ могут ввести ограничения на использование sim-боксов

Артем Шейкин сообщил о положениях проекта Минцифры.

Российское министерство по цифровому развитию разработало проекты нормативных актов, которые устанавливают правила использования sim-боксов (устройств для управления большим количеством sim-карт), включая технические параметры и ограничения на их применение. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Сенатор ранее отправлял в профильное ведомство обращение. Он указал чиновникам из федерального правительства на рост числа мошеннических преступлений, совершенных с использованием таких sim-боксов. Оборудование позволяет автоматизировать массовые звонки и SMS-рассылки пользователям сотовой связи. Часто злоумышленники используют их для обмана людей по телефону.

Минцифры рассмотрело мое обращение и сообщило, что в рамках закона "О связи" введено определение абонентского терминала пропуска трафика (sim-бокса) и разработаны проекты нормативных актов: постановление правительства и приказ , устанавливающие правила применения этих устройств... Артем Шейкин, сенатор

Парламентарий их верхней палаты уточнил, что согласно проектам Минцифры России использовать sim-боксы смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а оператор мобильной связи обязан заключать договор с указанием сведений об устройстве и целях его использования. Далее проекты нормативных актов должны пройти стадию согласования и общественного обсуждения.

В Петербурге ликвидирован канал зарубежных телефонных мошенников.

Фото: Pitet.tv