В Петербурге ликвидирован канал зарубежных телефонных мошенников

Сим-боксы, тысячи SIM-карт и ущерб на 15 миллионов: полиция накрыла колл-центр аферистов.

Киберполицейские Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пресекли работу нелегального колл-центра, через который иностранные мошенники обзванивали россиян. Под видом технических специалистов участники схемы обеспечивали бесперебойную работу связи для обмана граждан из разных регионов страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, мужчины нашли работу через популярный сайт объявлений. Им пообещали 150 тысяч рублей в месяц за техническое сопровождение оборудования. Приехав в Петербург, они получили технику через сервис доставки и организовали работу сим-боксов в арендованной квартире. Система позволяла подменять номера и направлять звонки из-за границы, создавая видимость звонков из российских банков, госорганов или других организаций.

По информации следствия, один из пострадавших — житель Петербурга, потерявший 700 тысяч рублей. В ходе обыска у задержанных изъяли ноутбуки, телефоны, банковские карты и около 1,5 тысячи SIM-карт.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество). Один из подозреваемых арестован, второй находится под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды преступлений.

Несмотря на заявления фигурантов о неосведомленности, их действия попадают под признаки уголовного преступления и не освобождают от ответственности. Санкция по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Искровском проспекте изобретатель отдал мошенникам более 43 млн рублей.

Видео: Telegram/ Ирина Волк