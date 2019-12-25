Эксперт считает, что пандемия COVID-19 в РФ продлится до Нового года.

В РАН рассказали о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. Мнением поделился российский академик директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в беседе с порталом "Будущее России. Национальные проекты".

Эксперт считает, что пандемия COVID-19 в РФ продлится до Нового года. Причина, по его словам, в глобализации — ведь международные перелёты будут возобновлены.

Возможно, будут сезонные всплески. Виктор Малеев, директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Он добавил, что сейчас в Испании и Израиле каждый день регистрируют от 200 до 400 заразившихся. В России ежесуточная цифра — около шести тысяч. При этом она, по словам Малеева, не может резко упасть до сотен случаев, но также она и не вырастет в два раза. Так, считает эксперт, в России наращивается коллективный иммунитет — потому что количество выздоровевших почти всегда превышает число заразившихся.

Поэтому как таковой второй волны в Москве может и не быть

Академик подчеркнул, что локальные вспышки кооронавируса в России по-прежнему могут случаться. Малеев считает, что первая волна заболеваемости новой инфекцией в РФ не закончилась.

Ранее стало известно, когда российскую вакцину от коронавируса запустят в массовое производство.

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