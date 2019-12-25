Стало известно, когда российскую вакцину от коронавируса запустят в массовое производство. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Его слова приводят "РИА Новости".
Он считает, что массовый выпуск российской вакцины от COVID-19 начнётся минимум через полгода, так как приведение процедуры к определённым стандартам потребует времени. При этом сам процесс запуска массового производства достаточно сложен.
Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза.
Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института
Ранее в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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