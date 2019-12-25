Процесс запуска массового производства достаточно сложен.

Стало известно, когда российскую вакцину от коронавируса запустят в массовое производство. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. Его слова приводят "РИА Новости".

Он считает, что массовый выпуск российской вакцины от COVID-19 начнётся минимум через полгода, так как приведение процедуры к определённым стандартам потребует времени. При этом сам процесс запуска массового производства достаточно сложен.

Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза. Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института

Ранее в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса.

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