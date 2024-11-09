В РАН предупредили о сильнейшей за два месяца магнитной буре 8 августа

Удар соответствует уровню G2, что является самым большим значением, начиная с 13 июня, когда на Земле в последний раз была зарегистрирована буря такого уровня.

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле 8 августа. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН). Специалисты пояснили, что,согласно последним расчетам, момент прилета к поверхности планеты выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось.

Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее. сообщение от синоптиков

Эксперты говорят о том, что приход плазмы к нашей планете ожидается около семи часов утра по московскому времени. Однако начало ухудшения геомагнитной обстановки прогнозируется уже в ночь с четверга на пятницу, потому что в этот период времени Земля войдет в зону действия очередной крупной корональной дыры. В момент удара прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6.

Мощные геомагнитные бури накроют Петербург в выходные.

