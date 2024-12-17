Мощные геомагнитные бури накроют Петербург в выходные

В эти выходные лучше остаться дома.

Санкт-Петербург ожидает период геомагнитных возмущений 8-9 августа из-за активности крупной корональной дыры на Солнце и возможного воздействия солнечной плазмы. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Российские ученые прогнозируют усиление геомагнитной активности в Санкт-Петербурге с 8 августа 2025 года. Причиной стала крупная корональная дыра на Солнце, обращенная к Земле.

Скорость солнечного ветра достигнет 600-700 км/с к 8-9 августа. Дополнительное влияние окажет плазменное облако от солнечной вспышки 5 августа. Максимальная геомагнитная активность ожидается в период с вечера 8 августа до утра 9 августа.

По прогнозам специалистов, возмущения магнитосферы могут продолжаться до середины следующей недели. Особое внимание к своему самочувствию рекомендуется метеочувствительным жителям города.

Тем временем июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: Piter.tv