В РАН назвали безопасную дозу вина для мужчин и женщин

Александр Панасюк раскрыл условия употребления алкоголя.

Взрослому здоровому мужчине ежедневно можно выпивать по три бокала вина с объемом в 120 миллилитров, тогда как женщинам рекомендуется употреблять на бокал меньше или треть бутылки. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на слова заместителя главы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Панасюк.

Взрослому здоровому мужчине можно выпить условно три бокала вина объемом по 120 миллилитров в день, то есть полбутылки вина, а дамам – два бокала, или треть бутылки. Александр Панасюк, ученый

Специалист объяснил СМИ, что такая доза установлена не научными доказательствами, а через практический опыт французских исследователей. Он напомнил, что в Париже выпивать один бокал вина за обедом считается привычкой местного населения, которая передается из поколения в поколение. Однако в России призвали не забывать, что алкоголь в небольших количествах вырабатывается самим организмом человека в процессе расщепления сахаров.

